بالصور.. أب يٌنشأ منتزه خاص لابنته المعاقة بتكلفة 34 مليون دولار - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أقدم أب أمريكي يٌدعى ” غوردون هارتمان ” على ببيع أعماله لتطوير العقارات في عام 2005 ثم بدأ في بناء مشروع ابنته في سان أنطونيو، تكساس، في عام 2007.

وكان السبب الذي قد دفعه لذلك في المقام الأول متعلق بشعوره بالحزن، عندما رأى أن الأطفال الآخرين يرفضون اللعب مع طفلته المعوقة، مورغان ، وهي في الـ 12 من عمرها ، حيث تعاني من مرض التوحد؛ الأمر الذي جعل الأطفال الآخرين لا يعرفون كيف يتعاملون معها.

وقال الرجل إنه كان يريد منتزها بحيث يمكن للجميع القيام بكل شيء، ” وحيث يمكن للأشخاص الذين يعانون من؛ وبدون احتياجات خاصة أن يلعبوا فيه ” ، وبعد ثلاث سنوات من العمل الشاق، كان المنتزه غير العادي قد أصبح جاهزا للتدشين في عام 2010.

وقد كلف المشروع السيد هارتمان وزوجته ماجي 34 مليون دولار، ولكن استحق هذا المبلغ والعناء، إذ تكفي رؤية ردة فعل الأطفال المعوقين وهم يزورونه.

لكن الأمر استغرق بعض الوقت بالنسبة لمورغان التي لديها ذهنية طفل في الخامسة، حتى أصبح بإمكانها التعود على الملاعب واستخدام القطارات المصغرة وعجلة الفيريس الدائرة التي شيدت على مساحة 25 فدانا.