وزير بريطانى سابق: سحب تنظيم المونديال من قطر فور ثبوت اتهامات الفساد - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

نقلت صحيفة “ تيليجراف ” البريطانية عن وزير الثقافة البريطانى السابق، جون ويتينجدال قوله إن هناك إمكانية لسحب تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 من قطر، فى حال تأكد المحققون من حصول الدوحة على حق تنظيمه عبر تقديم الرشاوى والطرق الملتوية.

وأضاف النائب عن حزب المحافظين، جون ويتينجدال، أن الفساد الذى شاب حملة قطر لاحتضان المنافسة الرياضية الدولية، أصبح يتضح أكثر فأكثر.

وبحسب صحيفة “ تليجراف ” البريطانية، فإن ويتينجدال يرى أنه من المرجح بقوة أن يعاد إطلاق المنافسة مجددا على استضافة مونديال 2022، إذا تأكد أن قطر لم تنل حق تنظيمه عن استحقاق.

وكان دامين كولين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والرياضة فى البرلمان البريطانى، قد قال فى وقت سابق: “ ليس هناك أدنى شك فى وجوب سحب حق استضافة كأس العالم من قطر، إذا ما ثبت أن رشاوى قد جرى دفعها مقابل الحصول على أصوات ”.