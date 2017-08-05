بالفيديو.. لُجين عمران تقضي أجازتها بجزيرة ماربيا برفقة صديقاتها - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. لُجين عمران تقضي أجازتها بجزيرة ماربيا برفقة صديقاتها
شاركت الإعلامية لٌجين عٌمران ، جمهورها بمواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو لرحلتها الى جزيرة ماربيا لقضاء أجازتها .
حيث ظهرت لٌجين في الفيديو ، وبرفقتها هبة الرمحين ومهيرة عبدالعزيز ، وهن يقضين أجازتهن في جزيرة ماربيا ، وتحدث لجين في الفيديو عن الصداقة واهمية السفر الذي يٌقرب بين الاصدقاء .
alfahd42[ عدد التعليقات: 10057 ] نشر منذ 21 دقيقة
حلو وين العريس ولا مافيه عريس
واحد 2 ثلاثه[ عدد التعليقات: 405 ] نشر منذ 9 دقائق
خذوووووووووني معاكم
ياليل البعااااااارين