 بالفيديو.. لُجين عمران تقضي أجازتها بجزيرة ماربيا برفقة صديقاتها - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 5

    أغسطس

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بالفيديو.. لُجين عمران تقضي أجازتها بجزيرة ماربيا برفقة صديقاتها

بالفيديو.. لُجين عمران تقضي أجازتها بجزيرة ماربيا برفقة صديقاتها
نورة الشهري(صدى):

شاركت الإعلامية لٌجين عٌمران ، جمهورها بمواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو لرحلتها الى جزيرة ماربيا لقضاء أجازتها .

حيث ظهرت لٌجين في الفيديو ، وبرفقتها هبة الرمحين ومهيرة عبدالعزيز ، وهن يقضين أجازتهن في جزيرة ماربيا ، وتحدث لجين في الفيديو عن الصداقة واهمية السفر الذي يٌقرب بين الاصدقاء .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 10057 ] نشر منذ 21 دقيقة

حلو وين العريس ولا مافيه عريس

[ عدد التعليقات: 405 ] نشر منذ 9 دقائق

خذوووووووووني معاكم
ياليل البعااااااارين

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