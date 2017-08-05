بالفيديو.. لُجين عمران تقضي أجازتها بجزيرة ماربيا برفقة صديقاتها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

شاركت الإعلامية لٌجين عٌمران ، جمهورها بمواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو لرحلتها الى جزيرة ماربيا لقضاء أجازتها .

حيث ظهرت لٌجين في الفيديو ، وبرفقتها هبة الرمحين ومهيرة عبدالعزيز ، وهن يقضين أجازتهن في جزيرة ماربيا ، وتحدث لجين في الفيديو عن الصداقة واهمية السفر الذي يٌقرب بين الاصدقاء .