قصة بطلة كليب " I AM ME " الراقص طبيبة الفلسفة والأحياء قارئة قرآن - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

في الوقت الذي انتشرت فيه أغنية ” ركبني المرجيحة ” ، والسخرية من أداء الفتاة دالي حسن، خبيرة التجميل، التي تؤدي المقطع الغنائي في الفيديو كليب ظهرت أغنية أخرى لسيدة ماليزية الأصل بعنوان ” I Am Me ” ، والتي فرضت نفسها على أحاديث الشبكات الاجتماعية؛ بسبب أداء مطربة الأغنية الراقص رغم ارتدائها الحجاب.

على الرغم من كونها ماليزية والأغنية باللغة الإنجليزية، فإنها لفتت الأنظار إليها، بالتاج الذي ارتدته فوق حجابها، وفستانها، إضافة إلى الرقصات التي قدمتها في الكليب، وقد احتار الرواد حول هوية تلك السيدة التي حازت نسبة مشاهدة عالية من مجموع ما نُشر عبر ” يوتيوب ” و ” فيسبوك .”

احتلت هذه السيدة مكانة ضخمة في ماليزيا، وتعتبر من كبرى سيدات الأعمال ببلادها، الاسم الحقيقي للسيدة الماليزية الأصل هو Datuk Seri Dr. Hajjah Hasmizah Othman، تبلغ DATO من العمر 45 عاماً، وهي الأخت الصغرى لـ3 أشقاء، وحاصلة على بكالوريوس في التربية (الأدب الماليزي والتاريخ) من جامعة سينز ماليزيا، وحاصلة على الدكتوراه في الفلسفة، ودكتوراه في علم الأحياء من جامعة موناش.

تعمل D.S.V في مجال الصحة ومستحضرات التجميل، كما أن لها منتجاتها الخاصة الأشهر في ماليزيا، مرفقة بصورتها على جميع المنتجات، باسم Vida Beauty، وشعارها المشهور على الصعيد الماليزي ” Qu Puteh Qu Puteh, Barulah Putih ” ، لتصبح سيدة أعمال معروفة، وقد مكَّنتها الثروة التي بنتها من رعاية مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية التلفزيونية الشعبية وحتى فريق كرة القدم وهذا بدوره عزز من شعبيتها ومبيعات منتجاتها.

وأعلنت منتجاتها بنفسها، عبر شاشات التلفزيون وحسابها الشخصي على إنستغرام.

تزوجت Fairuz Ahmad Zainuddin، ولديها طفلة 10 سنوات وطفل 8 سنوات وحاز حفل زفافها الفخم ما يزيد على 2 مليون مشاهدة.