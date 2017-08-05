130 مليون درهم قيمة اختبار محولات توزيع الكهرباء في دبي - صحيفة صدى الالكترونية

دبي(صدى):

أرست هيئة كهرباء ومياه دبي، عقود تصميم وتصنيع واختبار وتوريد محولات توزيع جافة بعدد 1570، وبقدرة 11 / 0.4 كيلو فولت، 1500 كيلو فولت امبير و 1000 كيلو فولت امبير، مع عدادات ذكية جهد منخفض، على عدد من المؤسسات العالمية العاملة في هذا المجال.

وتبلغ تكلفة العقود نحو 129.55 مليون درهم، ويتوقع الانتهاء من توريد المحولات في أبريل عام 2018، وفق بيان صدر عن الهيئة.

وقالت ” كهرباء دبي ” إن هذه المحولات ستساهم في زيادة قدرة وكفاءة واعتمادية شبكة توزيع الكهرباء في إمارة دبي بما يضمن إمدادات مستمرة ومستقرة من الطاقة الكهربائية لمتعاملي الهيئة.