قرار بمنع بيع الحديد " المجلفن " في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قررت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة منع بيع منتجات الحديد ” المجلفن ” غير المطابقة للمواصفات والمعايير الجديدة داخل المملكة، ومنحت المنتجين والموردين مهلة حتى أكتوبر المقبل لاستهلاك المخزون القديم لديهم من هذه المنتجات.

من جانبه قالت الهيئة إن المواصفات الجديدة ملزمة لجميع منتجي وموردي الحديد المجلفن، وهي سارية من تاريخ 13 أبريل 2017، معتبرة أن الفترة من 13 أبريل 2017 وحتى 13 أكتوبر 2017 فترة سماح للجميع لاستهلاك منتجاتهم القديمة من الحديد المجلفن، مبينة أنها لن تسمح بعد هذا التاريخ ببيع المنتجات القديمة.

وحددت الهيئة 4 اشتراطات في مواصفاتها الجديدة لمنتجات الحديد المجلفن تتضمن ألا تقل كمية طبقة طلاء الزنك عن 90 غم/ م2، وألا تزيد نسبة الرصاص في الدهان عن 90 ملجم/كجم، وضرورة طباعة مواصفات المنتج، والشركة المصنعة على كل مترين طولي، إضافة لوضع العلامات وكتابة الوصف على التوضيب والتغليف.