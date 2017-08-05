⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. مزاح شابين مخمورين يودي بحياتهما من أعلى شلال - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشابان بحالة سكر قفزا من أعالي شلالات أمبولي في الهند.

وكان الشابان، عمران جاردي (25 عاما) وصديقه براساد راثود (21 عاما) على موعد مع الموت، بعد أن قفزا من أعالى شلالات أمبولي في الهند، مدفوعين بحالة الُسكر التي كانوا عليها.

وكشف المقطع، جادري وراثود وهم يعبران الحواجز المعدنية بجانب شلالات أمبولي إلى المنطقة الخطرة، بينما يتعالى الصياح من زملائهم والمتواجدين بالمكان لحثهم على التوقف عن حماقتهما، لكن الصيحات راحت أدراج الرياح ليقفز الشابان إلى الهاوية.