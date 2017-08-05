 بالفيديو .. مواطن يوثق عمل بطاقة البنك القطري في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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بالفيديو .. مواطن يوثق عمل بطاقة البنك القطري في المملكة

بالفيديو .. مواطن يوثق عمل بطاقة البنك القطري في المملكة
نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديولمواطن يوثق عمل بطاقة البنك القطري في أجهزة الصرف الخاصة بالبنوك السعودية من أمام الحرم المكي.

وكانت شائعات أنتشرت في سياق الحرب الأعلامية على المملكة التي تقودها أذناب قطر بأن البنوك الوطنية تعتزم إيقاف تغذية جميع صرافات البنك القطري بمختلف مناطق المملكة .


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