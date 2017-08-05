مصر ترد على شكوى قطر أمام مجلس الأمن - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قال مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن، عمرو أبو العطا، اليوم السبت، إن رسالة مندوب قطر بشأن استخدام مصر عضويتها في مجلس الأمن لتحقيق أهداف سياسية تضمنت العديد من المغالطات والأكاذيب.

وجاءت تلك التصريحات ردا على الشكوى التي تقدمت بها قطر إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ضد مصر، اتهمتها فيها بـ ” استغلال عضويتها داخل المجلس لتحقيق أغراض سياسية خاصة “.

وأوضح أبو العطا أن رسالة الدوحة لا تستحق الرد مؤكداً أن الالتزام بالأحكام والقرارات يفرض على مصر كشف ممارسات وأنشطة قطر، التي تقدم الدعم المالي والأيديولوجي للجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن نشاطها لم يقتصر على دول منطقة الشرق الأوسط، وإنما طال دولا أخرى في العالم.

وشدد أبو العطا في رده على أن مصر تعمل جاهدة على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وتطالب دائما بضرورة محاسبة مجلس الأمن للدول التي لا تمتثل لتلك القرارات .