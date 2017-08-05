طائرة إسعاف تنقل مواطنا من القاهرة إلى الرياض لإستكمال علاجه - صحيفة صدى الالكترونية

عبده ابوالفضل (صدى):

غادرت مطار القاهرة اليوم السبت طائرة إسعاف مجهزة طبيا تحمل مريضا سعوديا متوجهة إلى الرياض لإستكمال علاجه بأحد المستشفيات من وعكة صحية مفاجئة أصابته خلال تواجده فى مصر .

وكان المريض ويدعى ” إسماعيل بن محمد ” قد وصل على سيارة إسعاف مجهزة من أحد المستشفيات بمصر وتم السماح بدخولها حتى الطائرة وتم نقل المريض إلى طائرة الإسعاف والتى توجهت برفقة فريق طبى إلى الرياض لإستكمال علاج المريض بأحد المستشفيات السعودية حيث قدمت سلطات مطار القاهرة كل الخدمات اللازمة لسرعة نقل المريض وراحته وإنهاء إجراءات سفره والفريق الطبى المرافق له .