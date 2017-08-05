 بالفيديو.. صراخ وهروب مريم حسين من الفندق بسبب صرصور - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 5

    أغسطس

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بالفيديو.. صراخ وهروب مريم حسين من الفندق بسبب صرصور

بالفيديو.. صراخ وهروب مريم حسين من الفندق بسبب صرصور
نورة الشهري(صدى):

نشرت الفنانة مريم حسين ، مقطع فيديو عبر تطبيق ” سناب شات ” ، وهي تصرخ لدى رؤيتها لصرصور داخل فندق .

حيث ظهرت مريم حسين بالفيديو.. وهي تصرخ وتٌهرول خارج غرفة الفندق ، عقب قيام أحد الأشخاص بإخافتها بصرصور .

 


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 10010 ] نشر منذ 2 ساعتين

مالومك 😥
لكن لله الحمد ماعندنا صراصير
كل فتره وفتره اجيب مبيد سم البعارين
وارش في البالوعات
قسم بالله لاتنسون شي اسمه حشرة صرصور
لانه يعقم الانابيب الداخليه ايضا

[ عدد التعليقات: 287 ] نشر منذ 2 ساعتين

يخوف خاصة اذا كان برتبة طيااار 🙈🙈

[ عدد التعليقات: 8968 ] نشر منذ 1 ساعة

الله ياخذش ؤكان 🙂

[ عدد التعليقات: 10059 ] نشر منذ 1 ساعة

كذابه الخايف مايصور حتى الجوال يطيح منه

[ عدد التعليقات: 8968 ] نشر منذ 1 ساعة

يععننيي اخاف من السراسير 👽☠

[ عدد التعليقات: 10059 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههه

[ عدد التعليقات: 2014 ] نشر منذ 29 دقيقة

خايفة من صرصار

………………

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