بالفيديو.. صراخ وهروب مريم حسين من الفندق بسبب صرصور - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

نشرت الفنانة مريم حسين ، مقطع فيديو عبر تطبيق ” سناب شات ” ، وهي تصرخ لدى رؤيتها لصرصور داخل فندق .

حيث ظهرت مريم حسين بالفيديو.. وهي تصرخ وتٌهرول خارج غرفة الفندق ، عقب قيام أحد الأشخاص بإخافتها بصرصور .