بالفيديو.. صراخ وهروب مريم حسين من الفندق بسبب صرصور - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. صراخ وهروب مريم حسين من الفندق بسبب صرصور
نشرت الفنانة مريم حسين ، مقطع فيديو عبر تطبيق ” سناب شات ” ، وهي تصرخ لدى رؤيتها لصرصور داخل فندق .
حيث ظهرت مريم حسين بالفيديو.. وهي تصرخ وتٌهرول خارج غرفة الفندق ، عقب قيام أحد الأشخاص بإخافتها بصرصور .
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 10010 ] نشر منذ 2 ساعتين
مالومك 😥
لكن لله الحمد ماعندنا صراصير
كل فتره وفتره اجيب مبيد سم البعارين
وارش في البالوعات
قسم بالله لاتنسون شي اسمه حشرة صرصور
لانه يعقم الانابيب الداخليه ايضا
رحمتك ياربي..💔[ عدد التعليقات: 287 ] نشر منذ 2 ساعتين
يخوف خاصة اذا كان برتبة طيااار 🙈🙈
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 8968 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ياخذش ؤكان 🙂
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3360 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 10059 ] نشر منذ 1 ساعة
كذابه الخايف مايصور حتى الجوال يطيح منه
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 8968 ] نشر منذ 1 ساعة
يععننيي اخاف من السراسير 👽☠
alfahd42[ عدد التعليقات: 10059 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههه
ساحر الكلمة[ عدد التعليقات: 2014 ] نشر منذ 29 دقيقة
خايفة من صرصار
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