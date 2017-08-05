منظمة العمل العربية تبحث في المملكة ملف العمال - صحيفة صدى الالكترونية

عبده ابوالفضل (صدى):

غادر فايز على المطيرى، المدير العام لمنظمة العمل العربية، القاهرة اليوم السبت، متوجها إلى الرياض فى زيارة للسعودية تستغرق عدة أيام يشارك خلالها فى بعض الفعاليات التى تتناول التطورات الأخيرة فى ملف العمل والعمال.

وكانت منظمة العمل العربية قد شهدت اليومين الماضيين اجتماعا لخبراء العمل لإعداد التقرير العربى السادس تحت عنوان ” أسواق العمل فى الدول العربية تحليل للحاضر واستشراف للمستقبل ” وتسليط الضوء ومناقشة أهم المحاور المقترحة لإطلاق التقرير العربى السادس حول التشغيل والبطالة فى الدول العربية والمساهمة في توفير بيانات وتوجهات مشتركة لأطراف الإنتاج للحد من الفقر بكل أشكاله واستجابة للهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، ودعم متطلبات الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030 ” تعزيز النمو الاقتصادى المستدام وعمل لائق للجميع ” والتعرف على نسب البطالة فى الأقطار العربية، بوجه خاص بين الشباب.

ومناقشة كيفية توفير البيانات والمعلومات الاحصائية المتعلقة بالقوى العاملة مما يساهم في وضع الخطط الهادفة التى تساعد فى التخفيف من مشكلة البطالة وتوفير معلومات دقيقة للباحثين والمختصين والخبراء فى مجال التشغيل والعمل غير المنظم ودوره فى الحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب والتركيز على دور المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى تقليص نسب البطالة ومكافحة الفقر.