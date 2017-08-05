بالصور.. تفاصيل الحالة الصحية لشيرين عبدالوهاب بعد تعرضها لأزمة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

قال مدير أعمال شيرين عبد الوهاب، ياسر خليل، إن الفنانة غادرت المسرح خلال حفلها أمس، الجمعة، فى sea hub بالساحل الشمالى بالكيلو 120، بعد تعرضها لأزمة صحية، حيث لم تستطع التنفس على المسرح، وفور نزولها تعرضت لحالة قىء شديدة ودخلت فى حالة إغماء، ما اضطره للاستعانة بطبيب والذى حضر إلى مقر إقامتها ووضعها على جهاز التنفس الصناعى لعدم قدرتها على التنفس الطبيعى.

وأشار خليل، إلى أن شيرين حالتها الصحية تحسنت بشكل كبير حاليا، ولكنها لا تزال تحتاج إلى الراحة، حيث ألغت عودتها للقاهرة، ومن المقرر أن تعود غدا الأحد.

وكانت شيرين عبد الوهاب أحيت حفلا غنائيا في sea hub الساحل الشمالى بالكيلو 120 بحضور عدد من محبيها من مختلف الأعمار، وحضر الحفل عدد من الفنانين فى مقدمتهم الشاعر الغنائى أمير طعيمة وحرمه والموزع الموسيقى تومه والفنان أحمد داوود وزوجته الفنانه علا رشدى وإيهاب رشدي الرئيس التنفيذي للقطاع المالي بشركة اتصالات مصر والمنتج ومهندس الصوت هاني محروس وعائلته.

وحرصت شيرين عبد الوهاب علي صعود خشبه المسرح بأغنية صبري قليل التى تفاعل الجمهور معها، بعد أن قدمت عدة أغانى متواصلة من مسلسلها ” طريقى”.