الليلة .. دورتموند يواجه ميونخ على السوبر الألماني - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الألمانية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، إلى ملعب سيجنال ايدونا بارك، حيث يصطدم فريق بايرن ميونخ الألماني مع منافسه فريق بوروسيا دورتموند، في إطار منافسات بطولة كأس السوبر الألماني.

وكان فريق بوروسيا دورتموند قد تأهل إلى بطولة السوبر، بعدما حقق بطولة الكأس المحلي على حساب فريق اينتراخت فرانكفورت بهدفين مقابل هدف وحيد بينما يشارك فريق بايرن ميونخ الألماني باعتباره بطلًا نسخة الدوري الألماني لموسم 2016/2017.

ويعاني الفريق البافاري من إصابة جيميس رودريجز وتياج الكانتارا وفي الوقت الذي لم يستعد فيه آريين روبن وجيروم بواتينج لياقتهما البدنية بعد.

أما بروسيا دورتموند بصفته حامل لقب الكأس، فيمتلك أفضلية اللعب على أرضه في خامس مواجهة بين الفريقين في آخر 6 نسخ من كأس السوبر، حيث حقق كل منهما الفوز مرتين.