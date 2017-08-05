بالصور.. مزارعان يحبسان مراهقاً أسود في تابوت ويهددانه بالقتل - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

استمراراً لحالات العنصرية التي تشهدها جنوب أفريقيا ، أجبر مزارعان من أصحاب البشرة البيضاء مراهقا أسود على الاستلقاء داخل تابوت وأغلقاه عليه بعد اتهامه بالسرقة .

حيث وضعا الشاب ” فيكتور ملوتشوا ” الذي ظل يتذلل للرجلين ليعفوا عنه ، داخل التابوت وغطى أحدهما رأسه بغطاء التابوت واضعا قدمه أعلاه وداهسا رأسه بلا رحمة، وبكى المراهق “في بداية الأمر محاولا التخلص مما هو فيه ليستسلم في النهاية ويقبع داخل التابوت.

هدد الرجلان المراهق بحرقه وضربه أيضا أو أن يلقيا ثعبانا داخل التابوت وأخذ أحدهما يهدده به.

وعقب أن تمكنت الشرطة من ضبطهما نفى المتهمان “ويليم أوسثويزن وتيو جاكسون” في بداية الأمر التهم أمام المحكمة وادعيا أنهما قاما بذلك لأنه هددهما أولا، إلا أنهما اعترفا بالجريمة في وقت لاحق.