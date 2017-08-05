كشافة المملكة تواصل مشاركتها بالمخيم الصيفي في سلطنة عمان - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تواصل كشافة المملكة مشاركتها بالمخيم الكشفي الخليجي الصيفي لمرحلة الكشاف المتقدم، المقام حالياً في سهل جبل آشور بمحافظة ظفار في سلطنة عمان ، تحت شعار «الكشفية.. ومشاركة الشباب».

وتضمنت المشاركة يوم أمس في فعاليات المهرجان الكشفي الخليجي الشعبي ، تقديم لوحات من الفلكلور السعودي لبعض مناطق ومحافظات المملكة، كما شاركوا بركن في المعرض الكشفي الخليجي عرضت فيه صور ونشرات وكتيبات جسدت منجزات الحركة الكشفية والتنموية في المملكة، كما قدمت خلاله عدد من الأكلات الشعبية التي تشتهر بها بعض المناطق .

وشارك أعضاء الوفد السعودي في ندوة الكشفية والشباب، التي قدمها عميد كلية الآداب والعلوم التطبيقية بجامعة ظفارالدكتور خالد بن مسلم المشيخي، الذي تحدث فيها عن أهمية المبادرات الشبابية ودورها في بناء الأوطان،وأسهم أفراد الوفد السعودي مع الوفود المشاركة في مبادرة مكافحة التصحر، بزراعة 1800 شتلة بمحمية حقول الأولى لمكافحة التصحر، التي نفذت بالتعاون مع وزارة البيئة والشؤون المناخية.

كما شارك الوفد في الجلسات والحلقات التدريبية التي قدمها عدد من المتخصصين في السلامة المرورية، وأعمال الدفاع المدني، وأصدقاء المسنين، بالإضافة إلى المشاركة في المهرجان الكشفي الرياضي بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة .

وكان أفراد الوفد قد نظموا رحلة الخميس الماضي إلى أحد السهول، وقاموا بجولة داخل المدينة التقوا خلالها بعددٍ من السياح السعوديين.