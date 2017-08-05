تعليم الرياض يعتمد لجنة لترقية موظفي البنود والمستخدمين - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع، تشكيل لجنة لإنهاء إجراءات الترقية لمن هم على بند الأجور ولائحة المستخدمين.

وتهدف اللجنة إلى حصر جميع المستحقين للترقية من موظفي وموظفات البنود ولائحة المستخدمين ممن استحق الترقية؛ وذلك لترقيتهم، وكذلك النظر في التظلمات إن وُجدت ممن لم تشملهم الترقية وتنطبق عليهم شروطها.

وخصصت اللجنة الرابط: http://bit.ly/2vLu4o4 لرفع بيانات الموظفين والموظفات ممن هم على بند الأجور والمستخدمين آلياً، ودون الرجوع للإدارة.