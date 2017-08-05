" نزاهة " تعقد ندوة عن " دور الممارس الصحي " غدًا - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

يفتتح معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، بعد غد الاثنين، ندوة بعنوان ” دور الممارس الصحي في حماية النزاهة ” ، من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة الثالثة ظهراً، في فندق موفنبيك بمدينة الرياض، وبمشاركة عدد من المختصين والمهتمين بالمجال الصحي في القطاعين العام والخاص.

وتهدف الندوة إلى مناقشة واقع وتطلعات جهود حماية النزاهة في القطاع الصحي، والتعرف على أفضل الممارسات والتطبيقات للممارسين الصحيين في مجال النزاهة، ودور القطاعات الصحية العامة والخاصة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتبادل الخبرات والمعارف لرفع مستوى أداء النظام الصحي، ومناقشة الرؤى المستقبلية المقترحة.

وبهذه المناسبة أشاد معالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد- لحماية النزاهة الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل، بتعاون الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة ومنها وزارة الصحة لتعزيز الجهود في مجال حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد، تنفيذاً لما أكَّدت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وما تضمنه تنظيم الهيئة.

وذكر معاليه أن (نزاهة) دعت إلى عقد هذه الندوة تنفيذاً لمخرجات ندوة سابقة حول دور القطاع الصحي في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع المجلس الصحي السعودي، التزاماً من الهيئة بتفعيل مبدأ الشراكة والتعاون مع كافة الجهات المشمولة باختصاصاتها لتحقيق نتائج تخدم جهود الدولة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد وخصوصاً في القطاع الصحي لطبيعة ما يقدمه من خدمات تتعلق بصحة المواطنين والمقيمين.

وتأتي هذه الندوة في إطار تنفيذ ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، بالإضافة لتنظيم ” نزاهة ” المتضمن عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.

ويمكن للمختصين والمهتمين التسجيل والمشاركة – في الندوة – عبر الرابط الآتي: https://www.nazaha.gov.sa/MEDIA/Ads/Pages/registerseminar.aspx .