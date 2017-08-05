فنون الباحة تطلق مسابقة لإنتاج الأفلام القصيرة - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

أطلقت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الباحة ممثلة بلجنة صناعة الأفلام مسابقة “لإنتاج الأفلام القصيرة”، وذلك لدعم وصقل المواهب في هذا المجال.

وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بالباحة علي بن خميس البيضاني أن المسابقة ستكون متاحة للجميع بهدف الاهتمام بفن صناعة الأفلام القصيرة ودعمها، مشيراً إلى أن آخر موعد لاستقبال المشاركات نهاية شهر الحالي، حيث ترسل المشاركات عبر الايميل [email protected].

ولفت مدير جمعية الثقافة والفنون بالباحة إلى أنه يشترط أن يكون الفيلم سعودياً، وأن يكون تاريخ إنتاج الفيلم بعد ٢٠١٧م، وألا يكون الفيلم قد سبق عرضه على أية قناة تلفزيونية، أو عبر شبكات الإنترنت، ولا يسمح للمخرج بالمشاركة بأكثر من فيلمين، بالإضافة أنه يحق للجهة المنظمة الاحتفاظ بالفيلم المقبول للمسابقة والقيام بعملية توزيعه للعرض أمام الجمهور بعد المهرجان وذلك بعد الاتفاق مع صاحب حقوق الفيلم.