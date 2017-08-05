الإثنين القادم.. خسوف جزئي للقمر في الإمارات - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

أكد الباحث الإماراتي في علوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن خسوفاً جزئياً للقمر سيشاهد في الإمارات والجزيرة العربية مساء يوم الإثنين المقبل، 7 أغسطس ، حيث يدخل القمر في منطقة ظل الأرض الساعة 21:23 بالتوقيت المحلي ويستمر الخسوف إلى 23:18، وتكون ذروة الخسوف الساعة 22:20، حيث سيقارب الجزء المخفي من وجه القمر نحو 25‎%‎.

وأوضح الجروان في بيان وصل 24 نسخة عنه، أنه أثناء دوران القمر حول الأرض، يصادف بأن يكون القمر على مستوى واحد مع الأرض والشمس في موضع يسمى فلكياً بـ”العقدة الكسوفية”، فإذا كان القمر بدراً حدثت ظاهرة الخسوف القمري، وإن كان محاقاً في أول الشهر، حدثت طاهرة الكسوف الشمسي.

ويكون ذلك التلاقي مع العقدة الكسوفية في وقتين من العام، بينهما نحو ستة أشهر قمرية، تسمى فلكياً الدورة الكسوفية.

يذكر بأن الخسوف القمري هو دخول القمر في منطقة ظل الأرض، وكل من يشاهد القمر وقت الخسوف في الأرض سيشاهد الظاهرة، فيما الكسوف الشمسي هو عملية حجب القمر لقرص الشمس من منطقة محدودة من الأرض.

وسيتبع الخسوف القمري كسوف كلي للشمس يوم 21 أغسطس، سيشاهد في أمريكا الشمالية ولن يشاهد في الجزيرة العربية.