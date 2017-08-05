تعاوني الباحة يُنظم بعد غد الملتقى الدعوي العاشر - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

يُنظم المكتب التعاوني للدعوة والإِرْشَاد وتوعية الجاليات بمنطقة الباحة الملتقى الدعوي العاشر، بعد غد حزمة من المحاضرات والدورات والبرامج الثقافية، بالإضافة إلى الفعاليات الشبابية والنسائية، وذلك بجوار شركة تايوتا بمنطقة الباحة.

وأوضح مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالباحة علي بن محمد آل قعوي أن الملتقى الذي يستمر لمدة ثمانية أيام يهدف إلى النفع لكافة شرائح المجتمع وحفظ أوقاتهم فيما ينفعهم، حيث أن المتلقى سيستضيف نخبة من هيئة كبار العلماء والدعاة، بالإضافة إلى البرامج الثقافية والشبابية والنسائية والدورات التدريبية، مشيراً إلى أن الملتقى يصحبه العديد من السحوبات اليومية على جوائز مادية وعينية.