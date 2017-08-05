شرفيو ضمك يجتمعون غداً في المقر الجديد بحضور محافظ خميس مشيط - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

يعقد أعضاء شرف نادي ضمك مساء غد الأحد اجتماعًا موسعًا وذلك بمقر النادي بالمنشأة الجديدة برعاية محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، وبحضور رئيس هيئة أعضاء شرف نادي ضمك الشيخ عبدالعزيز بن سعيد بن مشيط.

وقد وجهت رقاع الدعوة لكافة أعضاء شرف النادي ومحبيه ، ولعدد من أبرز رجال الأعمال بالمنطقة، ورؤوساء الدوائر الحكومية ، وسيتم خلال الاجتماع مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالنادي والإطلاع على سير العمل والتحضيرات للموسم الجديد في مختلف الألعاب وجميع الفئات .