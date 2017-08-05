العيسى: المملكة دعت إلى السلام وتوسيع آفاق التعايش بين البشرية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

حذر أمين عام رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، من بعض الكيانات التي مرت بتجارب فاشلة حاولت أن تُرسي دعائم المجتمع الإنساني على أسس شمولية وأطروحات مادية تتنكر للدين والقيم الروحية، وتقطع الصلة بخالق السموات والأرض، وتصادم الفطرة الإنسانية، فأوجدت كيانات خالية من المعاني الإنسانية والقيم الأخلاقية تحركها المادية النفعية في أسوأ صورها، مؤكداً على مسؤولية قادة الأديان في تعزيز المفاهيم الحضارية والإنسانية والتحرك الفعلي والجاد لنشر قيم المحبة والسلام.

جاء ذلك في كلمة ألقاها معاليه كمتحدثٍ رئيس في الجلسة الافتتاحية عن الدين الإسلامي خلال ” الاجتماع العالمي للقمة الدينية ” الذي أقيم في جبل هايي بمدينة كيوتو اليابانية، بحضور الرئيس الفخري للاجتماع كويي موريكاوا، وعدد كبير من ممثلي المؤسسات والطوائف الدينية في العالم، وجمع من المدعوين لحضور مظاهر الاحتفاء والالتقاء الديني العالمي الكبير من أجل هذه المناسبة التاريخية من الساسة والمفكرين والإعلاميين بهدف الاجتماع على السلام والعزيمة على تحقيقه.

ونوه معاليه بأهمية عقد مثل هذه الاجتماعات التي تدافع عن الحقائق الثابتة من عمق التاريخ البشري من الذين يريدون لبعض التوجهات أن تنقلب إلى العكس بادعاء التحول التاريخي نحو القطب الثقافي والحضاري الواحد ” المهيمن والمستحوذ على غيره ” أو افتراض صدام حتمي بين الحضارات، لإثارة التأهب الدائم لمواجهة خصم حضاري قائم أو مفترض، ينافس على النفوذ والهيمنة.

وقال معاليه: إننا باسم الشعوب الإسلامية الواعية والمستنيرة نتمنى أن يسعد الناس جميعاً بما اشتمل عليه المدلول اللغوي والديني لاسم الإسلام من مبادئ سامية، وقيم نبيلة، تنطلق من تكريم الإنسان، والمساواة العادلة بين أبناء الجنس البشري، وحب الخير والفضيلة، ورحمة الضعفاء، ونصرة القضايا العادلة، ومكافحة الظلم والعدوان، ونشر السلام على البشرية جمعاء.