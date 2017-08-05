حضور كثيف لفعاليات ملتقى " شبابنا غالي " بمحافظة العقيق - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

شهدت فعاليات ملتقى ” شبابنا غالي ” ، الذي ينظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة العقيق، حضوراً كثيفاً من زوار المحافظة والمصطافين.

وتخللت فعاليات الملتقى في يومه الثاني العديد من الفقرات المنوعة اشتملت على عروض مسرحية ومسابقات، ولقاءات، بالإضافة إلى سحوبات على جوائز مادية وهدايا قيمة للحضور.

فيما تتواصل اليوم الفعاليات بإقامة أمسية شعرية، والعديد من الفعاليات المنوعة التي تشمل الترفيهية، والمسابقات، واللقاءات.

وبين رئيس المكتب التعاوني بالعقيق علي بن عوضه مديس أن مثل هذه الفعاليات تكتسب أهمية تعود على شبابنا بالخير، مشيداً بجهود القائمين على التنظيم والحضور الكثيف لجميع الفعاليات، مقدماً شكره للمتطوعين والجهات المانحة والرعاة والمشاركين.