 1.64 تريليون ريال ودائع المصارف السعودية خلال 21شهر - صحيفة صدى الالكترونية

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1.64 تريليون ريال ودائع المصارف السعودية خلال 21شهر

1.64 تريليون ريال ودائع المصارف السعودية خلال 21شهر
عادل الحربي(صدى):

سجلت الودائع لدى المصارف السعودية نموا خلال شهر يونيوالماضي على أساس سنوي بـ 2.69 في المائة، مسجلة أعلى نمو في نحو 17 شهرا، لتواصل الارتفاع للشهر الثالث على التوالي على أساس سنوي.

وفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما “، فقد بلغت الودائع المصرفية بنهاية الفترة نحو 1.634 تريليون ريال مقارنة بـ 1.589 تريليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، بفارق بلغ 36.26 مليار ريال، وذلك بدعم من ودائع تحت الطلب التي نمت 1.9 في المائة ونمو ودائع الادخار بنحو 8 في المائة.

كما سجلت الودائع المصرفية خلال يونيو الماضي أعلى مستوى في نحو 21 شهرا، حيث بلغت في شهر أكتوبر 2015 نحو 1.652 تريليون ريال.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 10028 ] نشر منذ 1 ساعة

عليكم عافيه يا سعوديين والله يديم عليكم الامن والامان وعلى جميع ديار المسلمين

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