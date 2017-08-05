جامعة الملك عبدالعزيز تختتم برنامج موهبة وتكرم الطلاب المتميزين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

اختتمت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة يوم أمس فعاليات برنامج موهبة الإثرائي 2017 الذي امتد العمل فيه لعشرين يوما، حيث توزع الطلاب فيه على أحد عشر تخصصا وقدموا العديد من المنجزات.

وقد سبق الحفل الختامي جولة على معرض المشاريع الطلابية الذي احتوى على إنجازات الطلاب ومشاريعهم وأبحاثهم .

بعدها بدأ الحفل بتلاوة من كتاب الله تلاها كلمة رئيس البرنامج الدكتور إقبال محمد اسماعيل الذي تحدث عن نجاح برنامج هذا العام وما حققه الطلاب من تميز وإبداع خلال مشاركتهم ، مبرزاً الجدية والجهد في تقديم كل جديد ومتميز.

ثم شاهد الحضور فيلما وثائقيا عن البرنامج .

عقب ذلك ألقى معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي كلمة قدم فيها الشكر للقائمين على البرنامج والمشاركين من الطلاب وأولياء أمورهم، متمنيا لهم دوام التوفيق ومقدرا لهم تشجيع أبنائهم للانضمام لبرنامج موهبة حتى يصلقوا مواهبهم وينموا مهاراتهم.

ثم كرم وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالله الذيابي ومدير عام البرامج الإثرائية بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع الدكتور سعود الفاضل الطلاب المتميزين في التخصصات العلمية ودورات تنمية الذات.

يذكر أن برنامج موهبة تنوعت تخصصاته بين الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والعلوم الطبية والتشريح وعلم وظائف الأعضاء والتقنية الحيوية والطاقة والبيئة والتشفير والتشييد والبناء وتقنية المعلومات والكيمياء وتقنية النانو و استفاد من البرنامج 180 طالبا ، وعملوا في تخصصاتهم على أكثر من ٤٠ مشروعا وبحثاً.