وزير الإدارة المحلية يطالب بتقسيم المناطق الإغاثية في اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

طالب وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس لجنة الإغاثة العليا، فتح عبدالرقيب بتقسيم المناطق الإغاثية إلى 5مراكز ،مؤكداً على خطة الحكومة اليمنية الشرعية التي اقترحتها على المنظمات الإنسانية الدولية التي تعتمد على لا مركزية الإغاثة من خلال تقسيم اليمن إلى خمسة مراكز إغاثية، بحيث يكون هناك كفاءة في استخدام الأموال، وفاعلية في وصول المواد الإغاثية في أسرع وقت.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس على هامش توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروعاً مع منظمة الصحة العالمية بمبلغ وقدره 33,7 مليون دولار أمريكي، لتنفيذ الاستجابة لمكافحة وباء الكوليرا في الجمهورية اليمنية في قطاع العلاج والسيطرة على الوباء عن معوقات تنفيذ خطة الإغاثة المقترحة.

وأشار الرقيب إلى أنه لا مركزية في العمل الإغاثي تقسيم اليمن إلى 5 مراكز وهو متبع موجود في (الأوتشا) مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في اليمن. ”