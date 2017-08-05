لص أردني يبتلع مجوهرات بالملايين في الصين - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

ابتلع سائح أردني عددا من الأحجار الكريمة في محاولة لتغطية سرقة محل مجوهرات في هونغ كونغ، حسب وكالة شينخوا الصينية.

ووفقا للوكالة، وقعت الحادثة حين دخل اللص إلى محل مجوهرات كزبون عادي، وسرعان ما وجه ضربة للموظفة المسؤولة، لتقع مغشيا عليها، ثم اتجه إلى خزنة المجوهرات ليسطو على محتوياتها، دون أن ينتبه لأجهزة الإنذار التي انطلقت فجأة.

وقبل أن تقبض الشرطة عليه، ابتلع مجوهرات ثمينة قدرت بـ5.4 مليون دولار، فيما تم نقله إلى أحد مستشفيات المدينة لاستخراجها تحت حراسة مشددة، وأحيل إلى التحقيقات ليتبين أنه دخل هونغ كونغ بفيزا سياحية.