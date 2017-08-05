بالفيديو.. عروس بدينة تضع عريسها في ورطة بحفل زفافهما - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. عروس بدينة تضع عريسها في ورطة بحفل زفافهما
وقع عريس صيني في ورطة ، وموقف مٌحرج ، بسبب العادات والتقاليد التي اضطرته إلى حمل عروسه على ظهره من سيارة الزفاف إلى داخل المنزل.
وكان من الممكن أن يمر الموقف بصورة طبيعية كما يحدث في معظم الحالات لولا وزن العروس البدينة، والذي شكل عبئا كبيرا على العريس النحيف، وظهر يعاني كثيرا أثناء تنفيذ مهمته.
برق[ عدد التعليقات: 10497 ] نشر منذ 2 ساعتين
اقمح من عروس ، واقمح يالاختيار الردي
ياشيب عيني شيباه ، الله يعوضك بخير ،، بس بما انك كافر انصحك
تخونها
كل ليله يالذيب خلك مع وحده ، ترى انت كافر ولا عليك من الذنوب،،
خربها وفل ابوها مع البنات المزايين واترك هالبرميل ، الله يعينك عليها
وعلى حظك المايل
مطب[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 2 ساعتين
اكيد هالاسطوانه الغاز عندها فلوووووووووووس عشان كذاهالخروف شالها غصبنا عليه
ومنيب مصدف في ناااس كذا
الحمد الله الذي عافانا مممن ابتلاه
alfahd42[ عدد التعليقات: 10028 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا هذه عادات عندهم عيب اذا ما شتالها مثل ماهو عيب ماتضيف ظيفك