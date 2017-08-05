بالفيديو.. عروس بدينة تضع عريسها في ورطة بحفل زفافهما - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

وقع عريس صيني في ورطة ، وموقف مٌحرج ، بسبب العادات والتقاليد التي اضطرته إلى حمل عروسه على ظهره من سيارة الزفاف إلى داخل المنزل.

وكان من الممكن أن يمر الموقف بصورة طبيعية كما يحدث في معظم الحالات لولا وزن العروس البدينة، والذي شكل عبئا كبيرا على العريس النحيف، وظهر يعاني كثيرا أثناء تنفيذ مهمته.