⁠⁠⁠⁠⁠إصابة شخص بجروح متوسطة إثر عملية طعن في تل أبيب - صحيفة صدى الالكترونية

القدس المحتلة(صدى):

ذكرت هيئة الاسعاف الإسرائيلية، أن رجلا 25 عامًا، أصيب بجروح متوسطة خلال عملية طعن في سانت ايجر في تل أبيب صباح اليوم، بحسب صحيفة ” جيروزاليم بوست “.

ولم يتم تحديد هوية منفذ عملية الطعن أو المصاب.

يذكر أن الحادث يأتي عقب التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الشهر الماضي بسبب المسجد الاقصى وتراجع اسرائيل عن اجراءاتها بشأن المسجد .

اسفرت المواجهات بين الطرفين عن مقتل خمسة فلسطينيين واصابة المئات.