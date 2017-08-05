زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب تركيا - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

أعلنت السلطات التركية أن زلزالًا بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر، وقع في بحر إيجه غربي البلاد، فجر اليوم السبت.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، في بيان، إن الزلزال ضرب بحر إيجه عند الساعة 06.20 بتوقيت تركيا (GMT+3).

وأوضح البيان أن قوة الزلزال بلغت 4.2 درجات على مقياس ريختر، على عمق 6.96 كم، دون وقوع أضرار.

وفي 21 يوليو الماضي، وقع زلزال بقوة 6.6 درجات في بحر إيجه قبالة سواحل موغلا التركية، ما أدى إلى مصرع شخصين، في جزيرة “كوس” اليونانية.

كما تسبب الزلزال بأضرار مادية كبيرة في مركز الجزيرة اليونانية، وإصابة 120 شخصاً على الأقل.