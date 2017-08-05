القيادة السياسية تهنئ رئيس دولة بوليفيا بذكرى استقلال بلاده - صحيفة صدى الالكترونية

القيادة السياسية تهنئ رئيس دولة بوليفيا بذكرى استقلال بلاده
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس إيفو موراليس أيما رئيس دولة بوليفيا متعددة الأعراق بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب دولة بوليفيا متعددة الأعراق الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس إيفو موراليس أيما رئيس دولة بوليفيا متعددة الأعراق بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر نائب خادم الحرمين الشريفين عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب دولة بوليفيا متعددة الأعراق الصديق المزيد من الرقي والازدهار.
alfahd42[ عدد التعليقات: 10028 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياصدى القيادة الله يحفظهم يقولون
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية
يعني التهنئة باسم الملك والشعب
بعدين قيادتنا قيادة في كل الامور موب في السياسه وبس هذا خطأ دائما تقعون فيه والمشكله ماتبون تعترفون فيه
alfahd42[ عدد التعليقات: 10028 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعني حتى تحرير مافيه
alfahd42[ عدد التعليقات: 10028 ] نشر منذ 2 ساعتين
تراني ماقلت شي غلط
alfahd42[ عدد التعليقات: 10028 ] نشر منذ 2 ساعتين
تعوذ من الشيطان يا محرر وطلع كلامي
alfahd42[ عدد التعليقات: 10028 ] نشر منذ 2 ساعتين
اشكرك على التجاوب على راسي وعيني يا محرر