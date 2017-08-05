⁠⁠⁠⁠⁠أغنام هزيلة تغلق ملحمة في نجران - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

تمكنت مفتشو إدارة الرقابة الشاملة بأمانة منطقة نجران، وفي إطار الجهود التفتيشية التي تنفذها الأمانة على المحال ذات العلاقة بالصحة العامة، في ضبط مجموعة من الماشية متروكة بجوار أحد المحال التجارية عائدة لعامل ملحمة يحتفظ بأغنام هزيلة مريضة داخل حظيرة ليقوم بذبحها وبيع لحومها للمواطنين.

وقال مدير إدارة الرقابة الشاملة المهندس هادي آل قريع، أنه تم الإغلاق الفوري للمحل وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بعد ضبط ” 3 ” أغنام من الضأن اتضح وجود أعراض مرضية عليها تتمثل في الهزال الشديد وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بعد فحصها من قبل طبيب مسلخ حي أبا السعود، وتم إعدامها والتخلص منها بمرمى الأمانة وفق التعليمات المتبعة في مثل هذه الحالات.