بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتخذ إجراءات صارمة لمكافحة تمويل الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

كشف بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى أنه بالتعاون مع أجهزة المخابرات الامريكية اتخذ إجراءات مراقبة صارمة للحسابات المصرفية المقيدة لدى البنوك الأمريكية، ويتم ذلك بهدف رصد وتتبع أية عمليات مصرفية أو تحويلات تتم عبر تلك الحسابات يشتبه فى استفادة المنظمات الارهابية منها.

يتم اتخاذ تلك الإجراءات بما لا يتناقض مع قواعد سرية العمل المصرفى الأمريكية وعلى ضوء قواعد الحرب على تمويل الارهاب ومنظماته ومحاربة أنشطة غسل الأموال التى تنفذها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ويعد الاحتياطى الفيدرالى الامريكى البنك المركزي للولايات المتحدة ويتخذ من نيويورك مقرا له، وتأسس فى العام 1913 للاشراف على أعمال البنوك والمؤسسات المالية الامريكية ومراقبة أنشطتها ووضع قواعد العمل لها وفى مقدمتها أسعار الفائدة واتخاذ كافة الاجراءات الضامنة لتحقيق الاستقرار المالى للولايات المتحدة.