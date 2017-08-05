عرض منزل تاريخي للبيع بـ 10 دولارات فقط - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أملاً في الحفاظ عليه من الهدم ، عرض مالك أحد المنازل التاريخية في مدينة نيوجرسي الأمريكية منزله للبيع بمبلغ زهيد لا يتجاوز 10 دولارات أمريكية.

إلا أن هذا العرض السخي، مقيد بشرط قد يبدو شبه مستحيل للكثيرين من الأشخاص، ويتمثل الشرط بنقل المنزل من موقعه الحالي في شارع بلزينت أفنيو إلى مكان آخر ، وبالإضافة إلى سعر المنزل الزهيد، أبدى مالك المنزل استعداده لتقديم ما يصل إلى 10.000 دولار أمريكي للمشتري لقاء تكاليف النقل.

ويعود السبب وراء عرض المنزل للبيع وضرورة نقله من المكان، إلى موافقة مجلس المدينة على بناء مجمع سكني يتألف من 8 منازل على مساحة من الأرض تشمل موقع المنزل التاريخي.

ويذكر بأن مساحة المنزل الذي بناه المهندس المعماري دادلي إس فان أنتويرب، 4000 قدم مربع أي ما يعادل 1219 متراً مربعاً ، وتم بناؤه عام 1906، ويحتوي على 6 غرف و3 حمامات.

وقال مسؤولون بالمدينة بأن المشتري، سيكون مسؤولاً عن أي تكاليف إضافية تتطلبها هذه الخطوة بما في ذلك شراء الأرض المناسبة التي سيقوم بنقل المنزل إليها، بالإضافة إلى تكاليف معدات ووسائل النقل.