فتاة تستدرج طالباً على فيسبوك لسرقته وابتزازه - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

وقع طالب ضحية حبه للتعرف على الفتيات بالانترنت ، حيث استغلت فتاة مصرية ذلك ، وأقدمت على إقناعه بمقابلتها ثم الأستعانة ببعض الأشخاص لسرقته وتصويره عارياً لأبتزازه وأخذ أموال منه .

وتعود الواقعة عندما تعرف الطالب على الفتاة بموقع التواصل الأجتماعي ” فيسبوك ” ، فطلبت منه لقاءها في مترو الأنفاق، وتحرك الاثنان خارج المحطة، وعندما استقلا توك توك فوجئ الطالب بمجموعة من الشباب يحاصرونه في منطقة فيصل بالجيزة، واختطفوه واستولوا على أمواله، وجردوه من ملابسه وصوروه بجوار الفتاة في أوضاع مخلة.

ولم يكتف المتهمون بذلك، وإنما اتصلوا بالطالب هاتفياً وطلبوا منه 10آلاف جنيه، مقابل عدم وضع صوره على السوشيال ميديا، وطلبوا منه لقاءهم في محطة مترو، إلا انه استعان هذه المرة برجال الشرطة، حيث ألقوا القبض على أحد المتهمين أثناء حضوره لاستلام المبلغ.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يدعى ” أ.ع ” 27 سنة، وعثر بحوزته على حشيش، واعترف على الفتاة وتكثف أجهزة الأمن جهودها للقبض عليها .