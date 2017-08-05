فتاة تستدرج طالباً على فيسبوك لسرقته وابتزازه - صحيفة صدى الالكترونية

فتاة تستدرج طالباً على فيسبوك لسرقته وابتزازه
وقع طالب ضحية حبه للتعرف على الفتيات بالانترنت ، حيث استغلت فتاة مصرية ذلك ، وأقدمت على إقناعه بمقابلتها ثم الأستعانة ببعض الأشخاص لسرقته وتصويره عارياً لأبتزازه وأخذ أموال منه .
وتعود الواقعة عندما تعرف الطالب على الفتاة بموقع التواصل الأجتماعي ” فيسبوك ” ، فطلبت منه لقاءها في مترو الأنفاق، وتحرك الاثنان خارج المحطة، وعندما استقلا توك توك فوجئ الطالب بمجموعة من الشباب يحاصرونه في منطقة فيصل بالجيزة، واختطفوه واستولوا على أمواله، وجردوه من ملابسه وصوروه بجوار الفتاة في أوضاع مخلة.
ولم يكتف المتهمون بذلك، وإنما اتصلوا بالطالب هاتفياً وطلبوا منه 10آلاف جنيه، مقابل عدم وضع صوره على السوشيال ميديا، وطلبوا منه لقاءهم في محطة مترو، إلا انه استعان هذه المرة برجال الشرطة، حيث ألقوا القبض على أحد المتهمين أثناء حضوره لاستلام المبلغ.
وكشفت التحقيقات أن المتهم يدعى ” أ.ع ” 27 سنة، وعثر بحوزته على حشيش، واعترف على الفتاة وتكثف أجهزة الأمن جهودها للقبض عليها .
alfahd42[ عدد التعليقات: 9988 ] نشر منذ 10 دقائق
غبي وعفنه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11992 ] نشر منذ 9 دقائق
ههههههههههههههههههههههههههههههههه
هذا اسلوب تستخدمه الان الفتيات بالاشتراك مع بعض الشباب لاصطياد الشباب واخذ اموالهم بعد تصويرهم عراه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31369 ] نشر منذ 5 دقائق
حدث عن مثل هاالواقعه ولا حرج ..
,, نسأل الله العفو والعافيه ,, آمين ,,