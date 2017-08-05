ضاحي خلفان: قطر تصنع لنفسها السمعة السيئة - صحيفة صدى الالكترونية

ضاحي خلفان: قطر تصنع لنفسها السمعة السيئة
قال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم: في الوقت الذي تعمل كل من المملكة والإمارات على صناعة السمعة الطيبة تصنع قطر السمعة السيئة.
وأضاف خلفان، في تغريدات نشرها على تويتر، اليوم السبت: لو أن حمد بن خليفة يعتبر ويتعظ من هذه الحياة لأدرك أنه يعير في الحياة بعقوق والده وهذه سمعة مرة ..فويل له يوم يلقى الله تعالى.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11992 ] نشر منذ 29 دقيقة
وأضاف خلفان
لو أن حمد بن خليفة يعتبر ويتعظ من هذه الحياة لأدرك أنه يعير في الحياة بعقوق والده وهذه سمعة مرة ..فويل له يوم يلقى الله تعالى.
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بالنسبه للعقوق والقتل والاطاحه والطرد فهي كذلك موجوده في امارة ابوضبي وكذلك في دبي
فبلاش يا خلفان تتطرق لموضوع العقوق 🙂
alfahd42[ عدد التعليقات: 9988 ] نشر منذ 23 دقيقة
لقد اسمعت لو ناديت حيا
اولا انت وقرقاشك ازعجتونا بقطر وسوالفهم ترا انغثينا من سوالفهم وتغريداتكم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31369 ] نشر منذ 23 دقيقة
الوضح متفاقم ولا يطمن ياخلفان ، وعقوق الوالدين من اسها الأمور عندهم ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31369 ] نشر منذ 22 دقيقة
من اسهل .. ^^