ضاحي خلفان: قطر تصنع لنفسها السمعة السيئة - صحيفة صدى الالكترونية

دبي(صدى):

قال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم: في الوقت الذي تعمل كل من المملكة والإمارات على صناعة السمعة الطيبة تصنع قطر السمعة السيئة.

وأضاف خلفان، في تغريدات نشرها على تويتر، اليوم السبت: لو أن حمد بن خليفة يعتبر ويتعظ من هذه الحياة لأدرك أنه يعير في الحياة بعقوق والده وهذه سمعة مرة ..فويل له يوم يلقى الله تعالى.