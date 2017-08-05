 ضاحي خلفان: قطر تصنع لنفسها السمعة السيئة - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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ضاحي خلفان: قطر تصنع لنفسها السمعة السيئة

ضاحي خلفان: قطر تصنع لنفسها السمعة السيئة
دبي(صدى):

قال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم: في الوقت الذي تعمل كل من المملكة والإمارات على صناعة السمعة الطيبة تصنع قطر السمعة السيئة.

وأضاف خلفان، في تغريدات نشرها على تويتر، اليوم السبت: لو أن حمد بن خليفة يعتبر ويتعظ من هذه الحياة لأدرك أنه يعير في الحياة بعقوق والده وهذه سمعة مرة ..فويل له يوم يلقى الله تعالى.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 11992 ] نشر منذ 29 دقيقة

وأضاف خلفان
لو أن حمد بن خليفة يعتبر ويتعظ من هذه الحياة لأدرك أنه يعير في الحياة بعقوق والده وهذه سمعة مرة ..فويل له يوم يلقى الله تعالى.
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بالنسبه للعقوق والقتل والاطاحه والطرد فهي كذلك موجوده في امارة ابوضبي وكذلك في دبي
فبلاش يا خلفان تتطرق لموضوع العقوق 🙂

[ عدد التعليقات: 9988 ] نشر منذ 23 دقيقة

لقد اسمعت لو ناديت حيا
اولا انت وقرقاشك ازعجتونا بقطر وسوالفهم ترا انغثينا من سوالفهم وتغريداتكم

[ عدد التعليقات: 31369 ] نشر منذ 23 دقيقة

الوضح متفاقم ولا يطمن ياخلفان ، وعقوق الوالدين من اسها الأمور عندهم ,,

[ عدد التعليقات: 31369 ] نشر منذ 22 دقيقة

من اسهل .. ^^

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