⁠⁠⁠⁠⁠تغريم بريطانى أنقذ العالم من فيروس " الفدية " 30 ألف دولار - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

حددت قاضية أمريكية كفالة قيمتها 30000 دولار للإفراج عن باحث بريطانى شهير فى الأمن الإلكترونى، وجهت له تهمة الترويج وبيع شفرة خبيثة تستخدم فى سرقة معلومات شخصية مصرفية وبيانات بطاقات ائتمانية.

وحظى ماركوس هاتشينز (23 عاما)بشهرة عالمية داخل أوساط الانترنت فى مايو عندما نُسب له على نطاق واسع فضل تحييد الهجوم العالمى لفيروس الفدية ” واناكراى “.

ورفضت القاضية نانسى كوبى زعم مدع اتحادى بأن هاتشينز قد يهرب ، وفى حالة الإفراج عنه سيُمنع هاتشينز من استخدام الكمبيوتر أو الدخول إلى الانترنت.

وأصابت أنباء اعتقال هاتشينز يوم الأربعاء الباحثين الآخرين بصدمة وتجمع كثيرون منهم للدفاع عنه وقالوا إنهم لا يصدقون تورطه على الإطلاق فى جريمة إلكترونية.