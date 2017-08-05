قتلى في تحطم طائرة ركاب سويسرية - صحيفة صدى الالكترونية

سويسرا(صدى):

لقى طيار وطفلان يبلغان من العمر 14 عاما حتفهم، بعدما تحطمت طائرتهم الصغيرة في منطقة جبلية في سويسرا ضمن رحلة مخيم صيفي.

وأصيبت شابة اخرى بجروح بالغة في الحادث الذي وقع في منطقة غريسونز. ولا يزال سبب تحطم الطائرة قيد التحقيق.

وقالت السلطات إن الطائرة ذات المقاعد الأربعة كانت في رحلتها الثانية الجمعة، وتحت قيادة طيار مخضرم، تحطمت بعد نحو عشر دقائق من إقلاعها.

وقال إيف بورخارت، مدير المخيم، للصحفيين إنه فزع لنبأ تحطم الطائرة، موضحا أنه كان من المفترض أن يستقلها نحو 200 شاب بالمخيم ضمن برنامجهم، وأنها عملت دون حوادث لمدة 35 عاما.