ضبطها زوجها في أحضان عشيقها فألقت بنفسها من الشرفة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أقدمت فتاة مصرية على الأنتحار بإلقاء نفسها من شرفة منزل الزوجية ، عقب ضبط زوجها لها وبرفقتها عشيقها مُستقلين غيابه لاقامة علاقة غير شرعية .

وتعود الواقعة ، عندما عاد زوج الفتاة من عمله مبكراً على غير عادته ، فضبط زوجته وبرفقتها عشيقها داخل غرفة النوم ويضبط غريمه وتهرب الزوجة عبر شرفة غرفة النوم بالطابق الثاني، هربًا من مواجهة وانتقام الزوج، وفرارًا من فضيحتها.

بعدها أبلغ الأهالي شرطة النجدة، بوجود شخص غريب داخل منزل الزوجية فلقنوه علقة ساخنة ثم تم اقتياده إلى قسم شرطة عين شمس للتحقيقات. وهنا اعترف العشيق بأنه على علاقة بالمصابة منذ 5 سنوات واتصلت به هاتفيًا يوم الواقعة وطلبت منه الحضور للتحدث معه في بعض الأمور الخاصة بهما. تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ اللازم.