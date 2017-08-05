مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار بتشديد العقوبات على كوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، جلسة طارئة للتصويت على مشروع قرار أمريكي بتشديد العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية.

وأكدت مصادر، أنه من المتوقع أن تؤدي العقوبات الجديدة في حال إقرارها إلى تقليص صادرات كوريا الشمالية من الفحم والحديد والرصاص والمأكولات البحرية، بقيمة إجمالية تقترب من المليار دولار سنويًا.

وينص مشروع القرار، على منع الشركات العالمية من إقامة ” مشاريع مشتركة مع الشركات الكورية الشمالية “.

ويقضي بـ” تحديد السفن التي تخرق العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ، ومنعها دخول الموانئ في جميع أنحاء العالم “.

ويتطلب صدور القرار موافقة 9 دول من أعضاء مجلس الأمن البالغ عددهم 15، شريطة ألا تعترض عليه أي دولة من الدول الخمسة دائمة العضوية بالمجلس وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.

والسبت الماضي، أعلنت كوريا الشمالية، أنها أجرت “بنجاح” تجربة لإطلاق صاروخ عابر للقارات، معتبرة إياها “تحذيرا شديدا” للولايات المتحدة.

وجاء إطلاق الصاروخ بعد 3 أسابيع على اختبار بيونغ يانغ، لأول صواريخها البالستية العابرة للقارات.