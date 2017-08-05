الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم السبت، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، القصيم والرياض كذلك على الأجزاء الشرقية لمناطق مكة المكرمة ، عسير ، الباحة ونجران والأجزاء الساحلية لمنطقتي تبوك والمدينة المنورة،كما تبقي السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة فترة مابعد الظهيرة على مرتفعات ” جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة تمتد الى المدينة المنورة “.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر،غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-35كم ساعة تصل الى 40كم ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط وارتفاع الموج،من متر إلى مترين وحالة البحر،متوسط الموج ،بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف،حالة البحر خفيف الى متوسط الموج.