زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب الفلبين - صحيفة صدى الالكترونية

مانيلا(صدى):

ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجات على مقياس ريختر اليوم السبت، جزيرة مينداناو الفلبينية.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال كان على بعد 34 كيلومترا شرقي مدينة جنرال سانتوس وعلى عمق 74 كيلومترا.

وأضافت أن الزلزال وقع عند الساعة 8.30 صباحاً بالتوقيت المحلي للفلبين (0030 بتوقيت جرينتش).