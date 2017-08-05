زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب الفلبين - صحيفة صدى الالكترونية

زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب الفلبين
ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجات على مقياس ريختر اليوم السبت، جزيرة مينداناو الفلبينية.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال كان على بعد 34 كيلومترا شرقي مدينة جنرال سانتوس وعلى عمق 74 كيلومترا.
وأضافت أن الزلزال وقع عند الساعة 8.30 صباحاً بالتوقيت المحلي للفلبين (0030 بتوقيت جرينتش).
alfahd42[ عدد التعليقات: 9958 ] نشر منذ 47 دقيقة
يا الله الخيره شكل الخدامه بتاخر
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31360 ] نشر منذ 8 دقائق
يارب لطفك ورحمتك يالطيف يارحيم ، اللهم ارحم المسلمين منهم .. آمين ..
.. مينداناو ، اغلب اهلها مسلمون ,,