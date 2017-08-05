بالفيديو.. الأمير محمد بن عبدالرحمن ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد العتيبي بكلمات مؤثرة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للأمير محمد بن عبدالرحمن، أمير منطقة الرياض بالإنابة، أثناء نقله تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لأسرة الشهيد الرائد محمد بن سهل العتيبي.

وأوضح الأمير محمد، لأسرة الشهيد، أن اليد الآثمة التي امتدت لتقتل ابنكم، هي نفسها اليد التي امتدت في محاولتها لقصف المسجد الحرام بمكة المكرمة، مضيفا أن المملكة ستنتصر على الإرهاب برجالها الأبطال، وبدعم شعبها ومؤازرته لقيادته.

وأعرب عقب أدائه صلاة الميت على الشهيد ظهر أمس الجمعة، في جامع الراجحي بالرياض، عن خالص تعازيه ومواساته لذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبله ويتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

وكان الرائد محمد العتيبي، قد استشهد خلال مواجهات بظهران الجنوب في منطقة عسير أول من أمس، خلال صدّ هجوم لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.