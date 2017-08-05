كهربا يعلق على واقعة اشتباكه مع إداري الاتفاق - صحيفة صدى الالكترونية

كهربا يعلق على واقعة اشتباكه مع إداري الاتفاق
علق اللاعب المصري المحترف في صفوف فريق الاتحاد محمود كھربا، على واقعة المشادة العنیفة والاشتباك الذي وقع بينه وبين أحد إداريي فريق الاتفاق بعد انتهاء المباراة التي جمعت الفريقین في إطار بطولة تبوك الودية.
وأبدى كهربا احترامه وتقديره لرجال الداخلية، وواعدا جمهور فريقه بتحقيق لقب الدوري.
وغرد كهربا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” مَن يلعب للاتحاد لا يعرف السقوط، نحترق ونُستفز ومع ذلك سوف نعود، موعدنا الدوري يا جمهور الذهب، وكل الاحترام والتقدير لرجال الداخلية الأوفياء “، مرفقا بها صورتين يظهر في إحداهما وهو يقبل رأس أحد رجال الأمن.
alfahd42[ عدد التعليقات: 9988 ] نشر منذ 2 ساعتين
وليه تعمل هيصه وليصه مه الاداري
صداوي[ عدد التعليقات: 1197 ] نشر منذ 52 دقيقة
فوله شايف نفسه. موعدنا الدوري 😂😂😂😂
شين وقوي عين[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 19 دقيقة
حلووووووووه يـقـبل رأس أحد رجال الأمن … يعني يـبـي يعربد في ملاعبنا و يسوي صداقه مع (( الأمن ))…؟؟؟
يعني لـزّامتك عشرات الناس ولا قدرويمسكونك …أيش يعني شجاعه زايده والا شايف الناس رخوم قدامك ….!!!!
الشرهه ماهي عليك الشرهه على يخليك تسوي شجاعه ((( مـفـرطـه )))…!!!!