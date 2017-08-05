وزير الصحة اليمني: 1890 حالة وفاة بالكوليرا حتى نهاية يوليو - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

قال وزير الصحة اليمني ناصر باعوم، مساء أمس الجمعة، إن 1890 حالة وفاة سجلت في البلاد، جراء وباء الكولير، منذ 27 أبريل الماضي، وحتى نهاية يوليو الماضي.

وأشار باعوم، في تصريحات نشرتها الوكالة اليمنية الرسمية، إلى أن غالبية حالات الوفاة سجلت في محافظات صنعاء، وحجة، والحديدة وعمران وإب، دون تحديد أعداد الضحايا في كل محافظة.

وأوضح أن نهاية يوليو الماضي، شهدت تراجعا في نسبة الوفيات جراء الكوليرا، مؤكدا أن وزارته تمكنت بدعم من دول مجلس التعاون الخليجي، من أن تحد من هذه الجائحة.