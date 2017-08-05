وزير الصحة اليمني: 1890 حالة وفاة بالكوليرا حتى نهاية يوليو - صحيفة صدى الالكترونية

وزير الصحة اليمني: 1890 حالة وفاة بالكوليرا حتى نهاية يوليو
قال وزير الصحة اليمني ناصر باعوم، مساء أمس الجمعة، إن 1890 حالة وفاة سجلت في البلاد، جراء وباء الكولير، منذ 27 أبريل الماضي، وحتى نهاية يوليو الماضي.
وأشار باعوم، في تصريحات نشرتها الوكالة اليمنية الرسمية، إلى أن غالبية حالات الوفاة سجلت في محافظات صنعاء، وحجة، والحديدة وعمران وإب، دون تحديد أعداد الضحايا في كل محافظة.
وأوضح أن نهاية يوليو الماضي، شهدت تراجعا في نسبة الوفيات جراء الكوليرا، مؤكدا أن وزارته تمكنت بدعم من دول مجلس التعاون الخليجي، من أن تحد من هذه الجائحة.
alfahd42[ عدد التعليقات: 9988 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون
alfahd42[ عدد التعليقات: 9988 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله على عفاش والحوثي ومن معهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 9988 ] نشر منذ 2 ساعتين
اسال الله ان ينتقم منكم يا عفاش والحوثي على ماوصلتو البلاد اليه من امراض ومصائب
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 996 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحوثه اقليه شرذمه لا تعد ولا تحصى
عددهم مابين 100 الى 200 الف
لو حسبت نسبتهم في الشعب اليمني تجدهم لايعدون شيء
البلاء والخيانه من عفاش واتباعه
ياكلون من خيرات بلدنا سنين وقلوبهم مليانه حقد
alfahd42[ عدد التعليقات: 9988 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله عليهم