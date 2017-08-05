 25 مستشفى تخدم الحجاج في الأماكن المقدسة - صحيفة صدى الالكترونية

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25 مستشفى تخدم الحجاج في الأماكن المقدسة

25 مستشفى تخدم الحجاج في الأماكن المقدسة
عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة الصحة، تجهيز 25 مستشفى بسعة 5 آلاف سرير في الأماكن المقدسة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، استعداداً لموسم الحج المقبل.
وأكدت الوزارة، تجهيزها 155 مركزاً صحياً دائماً وموسمياً؛ لاستقبال الحجاج، مبينة أن هناك 29 ألف ممارس صحي سيتفرغون للعناية بضيوف الرحمن، إلى جانب توفيرها 180 إسعافاً.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 9941 ] نشر منذ 20 دقيقة

موفقين يا خدام ضيوف الحرمين لكل خير

[ عدد التعليقات: 31356 ] نشر منذ 9 دقائق

الله يجزاكم خير ويوفقكم لما فيه الخير والصلاح .. آمين ,,

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