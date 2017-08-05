ضبط سماسرة يبيعون مواعيد " الأحوال المدنية " بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

ضبطت لجنة حكومية مشكلة من 5 جهات عدد من السماسرة يقومون بتوزيع مواعيد تسجيل واستخراج شهادات الميلاد للمواطنين والوافدين من مراجعي إدارة الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة مقابل مبلغ مالي.

وأوضحت مصادر أن إدارة الأحوال المدنية تلقت معلومات من عدد من المراجعين تفيد بوجود عدد من السماسرة يقومون بتوزيع مواعيد مراجعة الأحوال المدنية بمقابل مادي يصل لـ 500 ريال ويقفز أحيانا إلى 800 ريال، مضيفة أن الإدارة قامت بالتحري حول صحة المعلومات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، حيث تبين أن عدداً من محلات تصوير الأوراق الرسمية ومحلات الخدمات العامة المحيطة بموقع الأحوال المدينة يقومون بممارسة هذه المخالفات واستغلال كثافة أعداد المراجعين، خصوصا بعد انتهاء إجازة الجهات الحكومية، وفقا لصحيفة المدينة.

وأضافت المصادر أن اللجنة المكلفة بتتبع هذه الممارسات تمكنت من ضبط عدد منهم، وإغلاق محلاتهم، وإحالتهم للجهات المختصة، تمهيدا لتوقيع العقوبة المناسبة في حقهم.