 ترامب: تويوتا ومازدا تفتتحان مصنعا لتجميع السيارات بأمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

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ترامب: تويوتا ومازدا تفتتحان مصنعا لتجميع السيارات بأمريكا

ترامب: تويوتا ومازدا تفتتحان مصنعا لتجميع السيارات بأمريكا
واشنطن(صدى):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن شركتي ” تويوتا ” و” مازدا ” اليابانيتين ستفتتحان مصنعًا مشتركًا لتجميع السيارات في الولايات المتحدة بقيمة 1.6 مليار دولار.
وأوضح ترامب عبر تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس الجمعة، إن ” الشركتين قررتا بناء مصنع مشترك في أمريكا “.
وأضاف أن ” هذا المصنع سيخلق فرص تشغيل جديدة لأربعة آلاف شخص وهذا استثمار عظيم للصناعة الأمريكية”.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 9941 ] نشر منذ 27 دقيقة

وليه ماجاو عندنا احسن واسهل لهم ولنا

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