ترامب: تويوتا ومازدا تفتتحان مصنعا لتجميع السيارات بأمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن شركتي ” تويوتا ” و” مازدا ” اليابانيتين ستفتتحان مصنعًا مشتركًا لتجميع السيارات في الولايات المتحدة بقيمة 1.6 مليار دولار.

وأوضح ترامب عبر تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس الجمعة، إن ” الشركتين قررتا بناء مصنع مشترك في أمريكا “.

وأضاف أن ” هذا المصنع سيخلق فرص تشغيل جديدة لأربعة آلاف شخص وهذا استثمار عظيم للصناعة الأمريكية”.