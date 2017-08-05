برشلونة يتعادل وديًا مع خيمناستيكا استعدادًا للكلاسيكو - صحيفة صدى الالكترونية

مدريد(صدى):

تعادل فريق برشلونة الإسباني، أمس الجمعة، مع مواطنه خيمناستيكا بهدف لكل منهما في المباراة الودية، التي جرت بين الفريقين استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وأربك فريق خيمناستيكا حسابات الفريق الكتالوني بتسجيله لهدف مبكر في الدقيقة 11 عن طريق مانويل باريرو، ليخرج برشلونة مهزومًا من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.

وازدادت حساسية المباراة في شوطها الثاني، حيث تبادل الفريقان الهجمات ففي الوقت الذي بحث فيه برشلونة عن إدراك التعادل، كثف لاعبو المنافس من هجماتهم في محاولة لتسجيل المزيد من الأهداف.

ومع حلول الدقيقة 79 أدرك برشلونة التعادل عن طريق باكو ألكاسير لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ويستعد برشلونة لمواجهة غريمه التقليدي ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني، خلال الشهر الحالي.